Лидер политического олимпа, Навальный — не угроза. В Кремле польстили Путину

Глава РФ неоднократно подтверждал свое неоспоримое лидерство в стране, сказал Песков.

Уровень популярности Владимира Путина выходит далеко за пределы РФ, утверждает его пресс-секретарь Reuters

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков утверждает, что в Кремле не рассматривают российского оппозиционера Алексея Навального как политическую угрозу.

Нынешний глава России является "абсолютным лидером политического олимпа" в стране и "вряд ли кто-то сможет с ним серьезно конкурировать", рассказал его спикер журналистам, комментируя прошедшие акции протеста, пишет УНИАН.

"Уровень популярности Владимира Путина выходит далеко за пределы России, вряд ли кто-то сможет подвергнуть сомнению, что Путин является абсолютным лидером общественного мнения, абсолютным лидером политического олимпа…", — отметил Песков.

По его словам, лидер государства "неоднократно подтверждал это свое неоспоримое лидерство и продолжает это делать и дальше".

Напомним, 28 января в РФ Алексей Навальный организовал "Забастовку избирателей" в знак протеста против того, что ему не разрешили участвовать в будущих президентских выборах. Оппозиционер назвал будущую избирательную гонку нечестной и призвал своих сторонников не участвовать в голосовании.

Акция прошла в десятках российских городов, в ней участвовали тысячи людей. Несколько сотен активистов задержали правоохранители. Кроме того, в Москве полицейские в очередной раз задержали и самого Навального.

Ранее Владимир Путин говорил, что примет участие в президентских выборах, их проведение запланировано 18-го марта (день аннексии Крыма). Российский оппозиционер, тринадцатый чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров считает, что в государстве "предстоит переназначение Путина".