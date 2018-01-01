Лидер Южной Кореи отчитался Путину о встрече с Ким Чен Ыном

Президенты обменялись мнениями по поводу прошедшего мероприятия.

Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын обсудили улучшение отношений между Южной Кореей и КНДР. Reuters

В ходе телефонных переговоров президента России Владимира Путина с лидером Южной Кореи Мун Чжэ Ином южнокорейский президент подробно проинформировал главу РФ об итогах встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном

"Президент Республики Корея подробно проинформировал об итогах своей встречи в Пханмунджоме с лидером КНДР Ким Чен Ыном", — говорится в сообщении Кремля.

Президенты обменялись мнениями по поводу прошедшего мероприятия, а договоренности, достигнутые на этой встрече, обе стороны оценили позитивно.

Напомним, после первого раунда диалога Ким Чен Ын призвал положить конец конфронтации, а Мун Чжэ Ин предложил немедленно начать налалку железнодорожного сообщение между странами. Также в ходе этой встречи Ким Чен Ын рассказал, когда закроет ядерный испытательный полигон.

Позже президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном может состояться через 3-4 недели.

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