Лидеры ЕС на саммите не смогли решить проблему нелегальных мигрантов

Часть стран Евросоюза отказалась от участия в переговорах.

Лишь 16 стран из 28 участников ЕС готовы решать проблему мигрантов Фото: Twitter/European Commission

Участники неформального саммита лидеров стран Европейского союза в Брюсселе не смогли согласовать единую позицию по решению миграционного кризиса.

Как сообщает Bloomberg, канцлер Германии Ангела Меркель констатировала невозможность разработки общей концепции относительно плана действий из-за того, что многие страны ЕС проигнорировали саммит.

Отмечается, что Германия и Франция выступили с предложением вывести проблему размещения мигрантов на уровень договоренностей между отдельными странами.

"Мы понимаем, что, к сожалению, не сможем достичь общего решения миграционной проблемы на саммите ЕС. Поэтому то, что нам нужно, это двусторонние и трехсторонние соглашения", - сказала Меркель перед саммитом.

В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил озабоченность Меркель масштабом кризиса.

Как известно, на неформальный саммит прибыли лидеры 16 стран из 28 участников ЕС.

По данным Вloomberg, разногласия на саммите проявились между периферийными странами ЕС и государствами, далекими от границ Еврозоны.

Напомним, перед началом экстренного саммита лидеров ЕС по миграционным проблемам президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что миграционный кризис в Евросоюзе перерос в политический.

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