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Лидеры венгерской оппозиции подали в отставку после выборов

Сегодня, 07:51

Информацию опубликовали журналисты агентства Reuters.

Парламент Будапешт
Здание парламента Венгрии Fountravel
В Венгрии лидеры партий, занявших, по предварительным данным, второе, третье и пятое места на парламентских выборах 8 апреля, подали в отставку.

Такое сообщение опубликовало новостное агентство Reuters.

Первым о своем решении уйти в отставку заявил лидер оппозиционной партии "Йоббик" Габор Вона.

"Целью Йоббика было победить на выборах и внести изменения в правительстве. Эта цель не была достигнута", – заявил политик.

Кроме того, об уходе в отставку заявили все руководители "Венгерской социалистической партии" и со-председатель партии "Политика может быть другой" Хадхази Акош.

Напомним, по предварительным результатам состоявшихся накануне выборов в парламент Венгрии победу одержала правящая партия "Венгерский гражданский союз", возглавляемая премьер-министром Виктором Орбаном.

 
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Венгрия, выборы, оппозиция, партия, Виктор Орбан, парламент
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