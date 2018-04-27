Лидеры Южной Кореи и КНДР посадили "дерево мира": опубликованы фото и видео

Главы государств посадили дерево у военно-демаркационной линии.

Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин посадили сосну Reuters

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер Корейской Народно-Демократической Республики (Северная Корея) Ким Чен Ын возле военно-демаркационной линии, которая разделяет две страны, посадили сосну.

Посадка дерева символизирует желание глав государств мира и процветания на Корейском полуострове, пишет Yonhap.

"Дерево было посажено после их исторических переговоров…", — отмечается в материале.

Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин посадили сосну yonhapnews.co.kr

Kim Jong Un and Moon Jae-in marked their historic summit with a ceremonial tree-planting ceremony in the demilitarized zone, using water and soil from both Koreas.



Latest updates on the Korean leaders' summit: https://t.co/3UlK3wdk7Q pic.twitter.com/LBYg8ermwn — CNN (@CNN) April 27, 2018

Напомним, Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын встретились в пограничном пункте Пханмунджом 27 апреля, они пожали друг другу руки. Потом лидер Северной Кореи сделал шаг на южнокорейскую сторону границы и стал первым главой республики, посетившим Южную Корею с 1953 года.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон вместе с женой Брижит Макрон прилетел в США с официальным трехдневным визитом, в подарок американской президентской чете они привезли саженец дуба из Белло Вуд — французского леса, который американские войска отбили у немецкой армии в Первой мировой войне. Глава Штатов Дональд Трамп вместе с коллегой и первыми леди посадили дерево.

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