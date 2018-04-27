Сегодня, 16:15 RSS

Лидеры Южной Кореи и КНДР посадили "дерево мира": опубликованы фото и видео

Сегодня, 14:55

Главы государств посадили дерево у военно-демаркационной линии.

Ким Чен Ын, Мун Чжэ Ин
Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин посадили сосну Reuters
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер Корейской Народно-Демократической Республики (Северная Корея) Ким Чен Ын возле военно-демаркационной линии, которая разделяет две страны, посадили сосну.

Посадка дерева символизирует желание глав государств мира и процветания на Корейском полуострове, пишет Yonhap.

"Дерево было посажено после их исторических переговоров…", — отмечается в материале.

Ким Чен Ын, Мун Чжэ Ин,дерево,сосна,посадка
Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин посадили сосну yonhapnews.co.kr

Напомним, Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын встретились в пограничном пункте Пханмунджом 27 апреля, они пожали друг другу руки. Потом лидер Северной Кореи сделал шаг на южнокорейскую сторону границы и стал первым главой республики, посетившим Южную Корею с 1953 года.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон вместе с женой Брижит Макрон прилетел в США с официальным трехдневным визитом, в подарок американской президентской чете они привезли саженец дуба из Белло Вуд — французского леса, который американские войска отбили у немецкой армии в Первой мировой войне. Глава Штатов Дональд Трамп вместе с коллегой и первыми леди посадили дерево.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Теги:  
Ким Чен Ын, Мун Чжэ Ин
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...