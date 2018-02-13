От авиаударов США погибло свыше 200 "наемников Вагнера" – Bloomberg

Это столкновение названо самым смертоносным со времен холодной войны.

Коалиция нанесла удар по проправительственным силам в Сирии, среди погибших – российские наемники. Фото: checkpointasia.net

Более 200 наемников, среди которых были преимущественно граждане России, погибли в результатев Сирии, атаковавшим удерживаемую силами США и курдскими войсками нефтяную базу.

Еще порядка 200-300 солдат, воюющих на стороне сирийского лидера Башара Асада, получили ранения. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информацию одного американского и двух российских чиновников.

Согласно обнародованным данным, кадровые российские военные среди погибших не числятся. Все погибшие наемники являются контрактниками частной военной компании "Вагнер".

В Кремле, в свою очередь, продолжают настаивать на своей непричастности к атаке на позиции, которые удерживают американские и курдские подразделения. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия отслеживает судьбу только своих кадровых военных.

"Это большой скандал и причина острого международного кризиса. Но Россия будет притворяться, что ничего не случилось", - цитирует Bloomberg слова Владимира Фролова, бывшего российского дипломата и законодателя, который сейчас является независимым политологом.

Напомним, российские исследователи назвали имена пяти граждан РФ, погибших 7 февраля в результате авиаудара коалиции под руководством США по проправительственным силам в Сирии.

Ранее бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин по кличке "Стрелок" сообщал, что в Сирии российские наемники из ЧВК "Вагнер" понесли значительные потери, однако руководство РФ это скрывает.