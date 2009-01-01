Литва на границе с Россией начала строительство двухметрового забора

На отрезках госграницы с Калининградской областью будет построен 2 м забор с дополнительным оборудованием.

Литва на границе с Россией начала строительство защитного ограждения.

Это ограждение планируют возвести на литовской стороне на участке протяженностью 44,6 км уже до конца года, сообщила Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ), пишет delfi.lt.

Первый столб ограждения вкопан в пределах деревни Рамонишкес Шакяйского района. Новое защитное ограждение будет строиться на основании договора между СОГГЛ и вилкавишкской компании Gintreja в той местности, где государственная граница проходит по суше. Стоимость работ — 1 млн. 335 тыс. евро. Эти деньги выделены из бюджета Литвы.

На отрезках вдоль госграницы с Калининградской областью будет построен металлический сегментный забор примерно двухметровой высоты с дополнительным оборудованием. Он будет возведен на участках от точки трехстороннего пересечения госграниц Литвы, Польши и России в районе озера Виштитис (Виштынец) и отрезками будет продолжен в Шакяйском и Вилкавишкском районах до Немана.

На всей протяженности 109-километровой границы вдоль Немана погранслужба уже оборудовала технические системы наблюдения за границей.

Все предусмотренные в договоре работы по оборудованию инфраструктуры нового ограждения планируется завершить до 20 декабря этого года.

Также планируется до 2020 года возвести забор на границе Литвы с Беларусью.

Напомним, в Израиле посоветовали, как строить "стену" на границе с Россией.

фото: infoline.ua