Литва призвала Евросоюз создать "военный Шенген"

ЕК предложила учредить Европейский оборонный фонд, из которого можно будет финансировать проекты.

Литва призвала руководство Евросоюза создать так называемую военную Шенгенскую зону, чтобы оперативно перебрасывать войска по территории Европы.

Об этом со ссылкой на Министерство обороны страны сообщает Delfi.

Эта инициатива обсуждалась на встрече глав оборонных ведомств ЕС в Таллине. Больше всего внимания участники встречи уделили созданию постоянного структурированного военного сотрудничества (PESCO) и учреждению Европейского оборонного фонда.

"Проект военного Шенгена охватывает как упрощение процедур, так и инвестиции в инфраструктуру. Данный проект поддерживает много государств, его практическая реализация важна как для ЕС, так и для НАТО", — отметил министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.

Европейская комиссия предложила учредить Европейский оборонный фонд, из которого можно будет финансировать проекты по развитию оборонных мощностей. До 2020 года Еврокомиссия на оборону наметила выделить 500 млн евро.

Напомним, Евросоюз будет создавать собственную армию, резолюция уже принята. Обсуждения о создании совместной армии ЕС начались после вторжения РФ в Украину.

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