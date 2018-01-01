Лондон блокировал в ООН заявление Кремля об отравлении Скрипаля

Информацию озвучил пресс-секретарь российского представительства при ООН Федор Стржижовский.

Заседание Совбеза ООН "Ракурс"

Представители Великобритании заблокировали российский проект заявления Совета безопасности ООН для прессы по делу об отравлении бывшего офицера ГРУ Минобороны РФ Сергея Скрипаля и его дочери в городе Солсбери.

С таким заявлением в четверг, 15 марта, выступил пресс-секретарь российского представительства при ООН Федор Стржижовский, сообщает агентство "Интерфакс".

По его словам, "британцы внесли поправки, искажающие смысл документа, который был предложен для сохранения единства Совбеза ООН по данному вопросу".

Стржижовский также отметил, что в российском проекте содержался призыв ко "всем заинтересованным государствам-членам консультироваться и сотрудничать в расследовании по делу об отравлении Скрипаля в соответствии с их обязательствами по пункту 2 статьи 9 Конвенции о запрещении химического оружия".

Напомним, ранее сообщалось о том, что в отравлении Скрипаля россияне увидели украинский след.