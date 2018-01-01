Lufthansa сняла ролик для ЧМ-2018 в спальном районе Киева: видео

В фокусе оказался столичный дом на Березняках.

Lufthansa кадры для России сняла в Украине Скриншот

Немецкая авиакомпания Lufthansa опубликовала в Facebook ролик, посвященный предстоящему летом в России Чемпионату мира по футболу

"Наши фанаты готовятся, чтобы порадовать сборную Германии в России в борьбе за титул. В этом году не в далекой Копакабане, а в России. Здесь есть прекрасные уголки, где можно наблюдать ритуалы фанатов и можно отметить победу", - сказано в подписи к кадрам.

Однако киевляне выявили, что кадры немцы сняли не в России, а в киевском спальном районе Березняки. Подтверждением является дом, который можно увидеть на видео, а также спуск к воде и выцветшие красные буквы на плитах.

Скриншот

Напомним, Чемпионат мира по футболу в 2018 году пройдет с 14 июня по 15 июля в России.

Как ранее сообщалось, предстоящий Чемпионат мира 2018 года по футболу в Украине будет транслировать телеканал "Интер".

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