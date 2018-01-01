Lufthansa сняла ролик для ЧМ-2018 в спальном районе Киева: видео

В фокусе оказался столичный дом на Березняках.
"Наши фанаты готовятся, чтобы порадовать сборную Германии в России в борьбе за титул. В этом году не в далекой Копакабане, а в России. Здесь есть прекрасные уголки, где можно наблюдать ритуалы фанатов и можно отметить победу", - сказано в подписи к кадрам.
Однако киевляне выявили, что кадры немцы сняли не в России, а в киевском спальном районе Березняки. Подтверждением является дом, который можно увидеть на видео, а также спуск к воде и выцветшие красные буквы на плитах.
Напомним, Чемпионат мира по футболу в 2018 году пройдет с 14 июня по 15 июля в России.
Как ранее сообщалось, предстоящий Чемпионат мира 2018 года по футболу в Украине будет транслировать телеканал "Интер".
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