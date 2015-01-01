"Лукашенко никто". Вся экономика Беларуси в руках Кремля — дипломат

Действия белорусского президента можно расценивать как театр, считает Безсмертный.

Александр Лукашенко Reuters

Экс-представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, дипломатсчитает, что поведение президента Беларусизависит от того, "кто и сколько ему пообещал".

Об этом эксперт рассказал "Гордону", комментируя, в частности, отказ белорусского лидера от участия в саммите Евразийского экономического союза.

В то же время собеседник издания подчеркнул, что, сколько бы политик "ни выбрыкивал, он — никто".

"Вся экономика Беларуси в руках Кремля, все ресурсы государства, системы безопасности и обороны контролируются РФ. Действия Лукашенко можно расценивать как театр", — отметил Безсмертный.

По его словам, "на все действия Лукашенко есть экономические причины". "Последние месяцев девять Россия шантажирует его по цене на нефть и газ, и договор до сих пор не подписан. Параллельно Лукашенко активизировал переговоры с МВФ", — добавил дипломат.

"Поскольку Беларусь выполняла предыдущие договоренности, миссия говорит, что предоставление кредита Беларуси возможно. Плюс с определенных физических лиц были сняты санкции на Западе", — подчеркнул он.

"Говорят, на счетах в США находится раза в три больше денег, чем сумма, о которой идет спор между Москвой и Минском. Такая ситуация подвигает Лукашенко к определенным разговорам и действиям", — заявил аналитик.

Ранее экс-глава Республики Беларусь и один из авторов Беловежского соглашения, нынешний оппозиционер Станислав Шушкевич выразил мнение, что Владимир Путин вместо Александра Лукашенко стал последним диктатором Европы.