Лукашенко отменил визы для стран Евросоюза и США

Лукашенко подписал указ об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан.

Александр Лукашенко Скриншот видео с youtube.com

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан.

Об этом сообщает пресс-служба главы Беларуси.

Документом устанавливается безвизовый порядок въезда в Беларусь на срок не более 5 суток при въезде через пункт пропуска через государственную границу "Национальный аэропорт Минск" для граждан 80 государств. Указ распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и другие государства", — отметили в пресс-службе.

В первую очередь, это благоприятные в миграционном отношении страны, стратегические партнеры Беларуси и государства, которые в одностороннем порядке установили безвизовый режим в отношении белорусских граждан. Новые правила охватывают также такую категорию, как неграждане Латвии и лица без гражданства Эстонии.

"Документ направлен на активизацию путешествий бизнесменов, туристов, частных лиц, имеющих общегражданские паспорта, и не будет распространяться на иностранцев, которые осуществляют официальные поездки: дипломатические, служебные, специальные и другие приравненные к ним паспорта во внимание приниматься не будут", — отметили в пресс-службе Лукашенко.

Поэтому для въезда в безвизовом режиме необходимо иметь при себе действительный паспорт или другой документ для выезда за границу, денежные средства (на каждый день пребывания сумму в валюте или белорусских рублях, эквивалентную не менее чем двум базовым величинам = Br46), медицинский страховой полис на сумму не менее 10 тыс. евро, который действует в Беларуси.

"Установленный порядок безвизового передвижения не распространяется на лиц, прибывающих в Беларусь авиарейсами из России, а также намеревающихся осуществить вылет в аэропорты России (эти рейсы являются внутренними, пограничный контроль на них не осуществляется)", — добавили в пресс-службе.

Указ вступит в силу через месяц после официального опубликования.

Напомним, Лукашенко считает Евросоюз и Россию "монстрами", а Беларусь мостом между ними.

Как известно, 23 августа политический обозреватель Олег Пономарь писал, что Лукашенко сделает то, что нужно именно тогда, когда Империя начнет сыпаться. И в конце концов, народ Беларуси будет в европейской семье.