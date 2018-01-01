Лукашенко пригрозил закрыть границу Беларуси с Россией

Президент Беларуси заявил, что границы - это "пережиток прошлого".

Об этом он заявил в пятницу, 1 июня, при посещении погранзаставы "Дивин" в Кобринском районе, передает БЕЛТА.

В ходе визита пограничники рассказали Лукашенко, что у Беларуси на границе с Россией нет постоянно дислоцирующихся подразделений органов пограничной службы, при необходимости пограничники могут выдвигаться к кордону. С российской стороны границы находятся штатные подразделения пограничной службы ФСБ России, которые фактически несут охрану кордона на этом направлении.

"Нам нельзя уподобляться россиянам. Они сами не понимают, чего хотят и что они делают на белорусско-российской границе. Пусть определяются. Определятся - нам не проблема ответить. Мы готовы в любой момент адекватно дать ответ. Если они хотят закрыть границу - пожалуйста. Закроют - мы в ответ также должны ввести контроль на границе, - подчеркнул белорусский лидер. - Готовы с нами как с союзниками, как с родными людьми общаться... А границы - это пережиток прошлого, они пользы мало дают для общения людей, тем более между русскими и белорусами. Но это их право, это их дело".

В марте Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил белорусским предпринимателям о необходимости поиска новых международных рынков сбыта для замены российского. "Что касается экспорта, ищите другие рынки. Если Россия нас не понимает и понимать не хочет, ну что ж, встретимся с президентом (России. - Прим.) после инаугурации, обсудим детально и капитально все вопросы. Надо определяться. Если они решили нас наклонять постоянно непонятно за что, тогда будем искать свое счастье в другом месте. Поэтому ищите другие рынки. Нельзя на одном рынке все время сидеть", - заявил Лукашенко.

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