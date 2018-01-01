Лукашенко решительно заявил о поиске альтернатив российскому рынку сбыта: видео

Белорусский лидер призвал предпринимателей работать над проблемой реализации продукции.

Александр Лукашенко призвал предпринимателей работать над поиском рынков сбыта Фото: БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил местным предпринимателям о необходимости поиска новых международных рынков сбыта для замены российского.

Как сообщает агентство БЕЛТА, соответствующее заявление белорусский лидер сделал в ходе рабочей поездки в Дзержинский район Минской области.

"Что касается экспорта, ищите другие рынки. Если Россия нас не понимает и понимать не хочет, ну что ж, встретимся с Президентом (России - ред) после инаугурации, обсудим детально и капитально все вопросы. Надо определяться. Если они решили нас наклонять постоянно непонятно за что, тогда будем искать свое счастье в другом месте. Поэтому ищите другие рынки. Нельзя на одном рынке все время сидеть", - заявил Лукашенко.

Лукашенко подчеркнул, что Россия приняла решение экспортировать сухое молоко из Новой Зеландии, что свидетельствует об отказе в приобретении белорусской молочной продукции.

"Они завезли, кто-то откаты получил за это сухое молоко из Новой Зеландии. Во-первых, что привезли, чем народ кормят? Но это их проблема. Они этого не понимают и понимать не хотят. Потому что везде откаты. А мы должны видеть свои интересы, которые не противоречат интересам россиян. Мы им плохого ничего не везем. Дай бог, как сами проверяющие говорят, чтобы в России было так, как в Беларуси. Поэтому будем определяться в этом году. Что ж мы доброе дело делаем и на коленях постоянно стоим", - подчеркнул Лукашенко.

Отмечается, что с 31 марта Россия прекратила приобретение молочной продукции из Беларуси. Конкретные причины поступка в РФ не объяснили, утверждает министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что хочет, чтобы на Донбассе закончилась война и очень лестно отозвался об украинцах, назвав "родными братьями".