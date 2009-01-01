Лукашенко сделал неожиданное заявление по совместным военным учениям с Россией

Лукашенко пригласил представителей НАТО присутствовать на военных учениях.

Александр Лукашенко president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал от высшего военного командования страны обеспечить доступность к мониторингу совместных с Россией военных учений для представителей НАТО.

Об этом сообщает пресс-служба Лукашенко.

"Предстоящее мероприятие абсолютно прозрачное, и я требую от всех вас, чтобы это мероприятие на территории нашей страны было прозрачным и все мероприятия были доступны не только для наших друзей по ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, но и для представителей Североатлантического блока — НАТО. Мы ничего не скрываем и скрывать не должны. Если натовцы хотят присутствовать на нашем учении, милости просим. Тем более, я такую информацию и такие сигналы с их стороны уже получаю", — сказал президент Беларуси.

Лукашенко также подчеркнул, что Беларусь не собирается сворачивать военное сотрудничество с РФ из-за разногласий в других сферах.

"Наоборот, учение является демонстрацией нашего постоянства в обеспечении безопасности двух братских народов", — отметил Лукашенко.

"Прибытие и пребывание российских войск на нашей территории должно оставить в памяти офицеров и солдат, наших гостей, только положительные эмоции. Это наши люди. Нам вместе отстаивать нашу оборону и безопасность", — добавил Лукашенко.

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фото: president.gov.by