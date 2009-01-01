"Лукашенко в отставку". В Беларуси прошли стихийные бунты против "налога на тунеядство"

В воскресенье на протестный митинг в центре Бобруйска вышли более 700 человек.
Как передает ВВС, в воскресенье на протестный митинг в центре Бобруйска вышли более 700 человек.
Кроме того, в городе Орша более 500 протестующих у здания местной администрации скандировали "Долой холуев!" и "Лукашенко в отставку". В Бресте вторые выходные подряд люди идут по центру города, выражая недовольство политикой белорусских властей.
Во второй половине дня протестная акция намечена в белорусском Рогачеве.
Участники протестов критикуют экономическую политику властей - низкие зарплаты, отсутствие рабочих мест, введение новых налогов и сборов при обнищании населения. Практически на всех акциях люди требуют проведения честных выборов и призывают президента Лукашенко уйти в отставку.
Представителям местных органов власти, попытавшимся по указанию Лукашенко выйти к народу на площади, не удалось наладить диалог с митингующими: люди встречают их свистом и криками "Ганьба!".
Воскресные митинги и шествия проходят в основном стихийно.
Напомним, Лукашенко решил заставить всех белорусов работать: вернул в Кодекс понятие тунеядство.