Оппозиционер назвал Лукашенко врагом каждой белорусской семьи, он не удержится в кресле

Лукашенко не может прекратить массовые акции протеста, которые произошли после принятия декрета о "тунеядцах".

Протесты в Беларуси, иллюстрация Президент Беларуси Александр Лукашенко не сможет удержаться в своем кресле даже до конца 2017 года, он враг каждой белорусской семьи. А то, что у него серьезная поддержка населения, это миф, который ходит в Украине и России

Такое мнение высказал оппозиционный политик, координатор гражданской кампании "Европейская Беларусь" Дмитрий Бондаренко в комментарии изданию "Гордон".

По его словам, Лукашенко не сможет сохранить власть в стране.

"… Лукашенко не удержится в президентском кресле даже до конца этого года. То, что у него серьезная поддержка населения, это миф, который ходит в Украине и России. Просто посмотрите на лица людей в регионах и вы все поймете. Лукашенко — враг каждой белорусской семьи. Такова реальность. Он давно фальсифицирует результаты выборов, поддержки у него нет", — говорит оппозиционер.

По его словам, сейчас Лукашенко уже не может прекратить массовые акции протеста, которые произошли после принятия декрета о так называемых тунеядцах.

"Сейчас появилась неподтвержденная информация о возможном введении чрезвычайного положения в Беларуси. Я думаю, обычными методами и даже введя чрезвычайное положение, загнать белорусов в стойло Лукашенко уже не сможет. Происходящие сегодня события вполне можно сравнить с теми, которые происходили во времена перестройки. Причем во многих небольших городах, где проходили протесты, такого не было даже в 80-90-ых годах", — отметил Бондаренко.

По его мнению, Лукашенко попытается сбить волну недовольства в Беларуси.

"Естественно, причиной проведения митингов стал декрет №3 о так называемых тунеядцах. Но очень быстро это все переросло в проявление ненависти к Лукашенко. Люди доведены до нищеты, а масштабы безработицы в небольших городах просто зашкаливает. Кроме Минска, по стране повсюду депрессивные регионы. Лукашенко не в состоянии решить проблемы людей. Он попытается сбить волну недовольства, но вряд ли это у него получится. Мой прогноз – в течение года в Беларуси будет новая власть. Думаю, Лукашенко будет смещен с должности в результате народных протестов", — подчеркнул оппозиционер.

Он акцентировал внимание на том, что большим авторитетом среди населения пользуется оппозиционер Николай Статкевич.

"Есть в Беларуси свой оппозиционный лидер — это подполковник запаса, глава социал-демократической партии Николай Статкевич. Он отсидел в тюрьме восемь лет за организацию акций протеста. Последний срок у него был пять лет. Это личный враг Лукашенко. Его имя даже запрещали упоминать на телевиденье. Но теперь Статкевич берет на себя ответственность за организацию акции протеста 25 марта. В этот день была провозглашена наша независимость. В этом году так получилось, что он совпадает с маршами рассерженных белорусов, проходящих по всей стране. У Статкевича очень большой авторитет. Он смелый лидер, который доказал, что готов к испытаниям и может пойти на риск", — заявил Бондаренко.

Он еще раз подчеркнул, что "сегодня белорусы ищут такого лидера как Статкевич, готового повести их за собой. Люди доведены до крайности. И сейчас на улицы выходит как раз бывший электорат Лукашенко. Они проклинают день, когда голосовали за него".

Напомним, Лукашенко решил заставить всех белорусов работать: вернул в Кодекс понятие тунеядство.

12 марта сотни человек вышли на несанкционированные протестные "Марши нетунеядцев" в ряде городов Беларуси, несмотря на распоряжение приостановить взимание "налога на тунеядство".

фото: BELSAT.EU