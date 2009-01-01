"Любовь ушла, завяли помидоры". Журналист объяснил, почему Кремль разочаровался в Трампе

Риторика Трампа уже вчера приняла тон непримиримости по отношению к Кремлю, пишет Сотник.

Дональд Трамп Reuters

В Кремле глубоко разочарованы последними высказываниями хозяина Белого дома. В свою очередь, Дональд Трамп в своих действиях вынужден оглядываться на Конгресс.

Об этом российский журналист Саша Сотник написал в блоге на "Обозревателе".

"Скандал с Флинном, уже заявившем о том, что он стал "козлом отпущения", дает прозрачный намек на то, что все не так просто: советник Трампа никогда не посмел бы вести секретные переговоры с представителями одиозного путинского режима в обход своего патрона", — пишет он.

"Получается, что Трамп был в курсе или, по меньшей мере, не препятствовал этим переговорам. И если эти подозрения подтвердятся — 45-му Президенту США придется несладко. Минимум, что ему грозит — импичмент, а максимум — тюремный срок "за измену", — считает журналист.

Он подчеркнул, что в связи с вышеизложенным, риторика Трампа уже вчера приняла тон непримиримости по отношению к Кремлю.

"А Кремль будет просто вынужден теперь отвечать оппоненту той же монетой. Маятник ожидаемо качнется в противоположную сторону: известно, что "от любви до ненависти – один шаг", и останкинские пропагандисты уже в скором времени с присущей им пылкостью продемонстрируют все оттенки этой ненависти", — отметил Сотник.

"Неприятие Обамы на расово-клеточном уровне покажутся цветочками по сравнению с проклятиями, которые будут слетать с уст киселевых да соловьевых. Несколько таких эффективных вливаний — и вчерашнего "Трампнаша" возненавидит и население, "вставшее с колен", но упершееся в фекальный сталактит, который, как выяснится, вырос благодаря именно Трампу", — уверен журналист.

"Любовь ушла, завяли помидоры", — добавил он.

Напомним, ранее западные СМИ писали, что непредсказуемый Трамп может стать угрозой для России.