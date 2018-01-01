Люди, я стараюсь. Трамп пошутил над своей прической, видео

Американский президент показал секреты своей укладки волос.

Дональд Трамп демонстрирует свою прическу. Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп на ежегодной конференции консервативных активистов пошутил над своей прической.

Видео, на котором Трамп шутит над собой, обнародовал The Guardian.

Также на нем американский президент показал секреты своей укладки. "Я, как только могу, стараюсь скрыть эту лысину. Люди... Я тяжело работаю над этим", — сказал Трамп.

Ранее в сети появилось видео, как ветер в аэропорту испортил прическу президента США Дональда Трампа, обнажив лысину. При этом американский журналист, в скандальной книге о Трампе "Огонь и ярость: Белый дом Трампа изнутри" написал, что прическа президента — результат процедуры по пересадке волос. Об этом журналист якобы узнал со слов Иванки Трамп.

Напомним, ранее Трамп рассказал о том, чем именно моет голову.