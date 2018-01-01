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"Лжец и предатель!": по возвращении из Хельсинки Трампа встретили акции протеста

Сегодня, 18:30
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Активисты обещают протестовать, пока Трамп не уйдет в отставку.

Возвращение Трампа в Вашинтон из Хельсинки озаменовалось акцией протеста под Белым домом. Сразу после окончания встречи и совместной пресс-конференции Трамп вылетел из Финляндии в Вашингтон, однако там его ждал не слишком теплый прием.

Несколько десятков человек собрались в ночь на вторник у здания Белого дома, чтобы выразить свое недовольство в адрес 45-го президента США, сообщает 24 Канал.

Протестующие держали в руках плакаты с надписями "Лжец" и "Изменник". Некоторые из активистов заявили, что намерены продолжать свои акции до того момента, пока Трамп не уйдет в отставку.


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Напомним, Дональд Трамп и Владимир Путин встречались в Хельсинки 16 июля. Президенты США и России, в частности, говорили об Украине. Бывший глава американского Центрального разведывательного управления Джон Бреннан выразил мнение, что комментарии Трампа на пресс-конференции после встречи были имбецильны, а сам лидер Штатов полностью в кармане главы РФ.

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Теги:  
Дональд Трамп, Владимир Путин, Хельсинки, Финляндия, США, РФ, Вашингтон, Белый дом, протесты
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