"Лжец и предатель!": по возвращении из Хельсинки Трампа встретили акции протеста

Несколько десятков человек собрались в ночь на вторник у здания Белого дома, чтобы выразить свое недовольство в адрес 45-го президента США, сообщает 24 Канал.

Протестующие держали в руках плакаты с надписями "Лжец" и "Изменник". Некоторые из активистов заявили, что намерены продолжать свои акции до того момента, пока Трамп не уйдет в отставку.

Protesters shouting "traitor, traitor, triator ..." in the direction of the White House upon the president's return from the #TrumpPutinSummit. #OccupyLafayettePark pic.twitter.com/kqnRDVERO7