"Лжец и предатель!": по возвращении из Хельсинки Трампа встретили акции протеста

Активисты обещают протестовать, пока Трамп не уйдет в отставку.

Возвращение Трампа в Вашинтон из Хельсинки озаменовалось акцией протеста под Белым домом. Сразу после окончания встречи и совместной пресс-конференции Трамп вылетел из Финляндии в Вашингтон, однако там его ждал не слишком теплый прием.

Несколько десятков человек собрались в ночь на вторник у здания Белого дома, чтобы выразить свое недовольство в адрес 45-го президента США, сообщает 24 Канал.

Протестующие держали в руках плакаты с надписями "Лжец" и "Изменник". Некоторые из активистов заявили, что намерены продолжать свои акции до того момента, пока Трамп не уйдет в отставку.

Protesters shouting "traitor, traitor, triator ..." in the direction of the White House upon the president's return from the #TrumpPutinSummit. #OccupyLafayettePark pic.twitter.com/kqnRDVERO7 — Leon Hartwell (@LeonHartwell) 17 июля 2018 г.

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Напомним, Дональд Трамп и Владимир Путин встречались в Хельсинки 16 июля. Президенты США и России, в частности, говорили об Украине. Бывший глава американского Центрального разведывательного управления Джон Бреннан выразил мнение, что комментарии Трампа на пресс-конференции после встречи были имбецильны, а сам лидер Штатов полностью в кармане главы РФ.