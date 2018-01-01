"М*даку - п**дюлей". В Сети россиян "корежит" из-за видео с мужчиной, написавшем "Лжец" на путинском билборде

Российские интернет-пользователи в который раз продемонстрировали свое "человеколюбие" и способность "воспринимать чужую точку зрения".

В городе Санкт-Петербург неизвестный мужчина черной краской написал метровыми буквами слово "Лжец" на предвыборном плакате Владимира Путина.

Видеозапись случившегося была опубликована на портале YouTube.

По имеющимся у российских журналистов данным, разрисованный билборд был размещен на Гамбургской площади во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.

Ролик вызвал шквал комментариев среди пользователей российского сегмента Facebook, по большей части – негативного свойства. Россияне в который раз продемонстрировали свое "человеколюбие" и способность "воспринимать чужую точку зрения".

Пользовательница Алие Русакова: "У либерастов руки чешутся ! Дурная голова, рукам покоя не дает!"

Пользователь Владимир Беляков: "Благие дела делаются при свете дня – так, чтобы все видели. А этот м*дак как и все противники Путина какие-то мутные. Что-то скрывают, вредят, врут, опасаются за свою шкуру.

Пользователь Григорий Синенко: "Не нашлось ни одного нормального, кто вышел бы и вылил это ведро краски на голову этому м*даку".

Пользовательница Albina Lindgren: "Во герой! Тайком, ночью, чтобы пи@дюлей никто не навешал". Пользовательница Larisa Kosa: "А по морде никто не дал. Это толерантность или равнодушие?". Пользователь Владислав Захаров: "Вот смотрю я и думаю, что все-таки какой толерантный у нас народ в России. Вместо того, чтобы вызвать полицию на этого "художника", или просто самим спуститься и задержать его, спокойно смотрят в окно, да еще и комментируют такое издевательство, и порчу имущества". Пользовательница Наталья Кудрявцева: "Самый настоящий мудак".