Мадрид назначила руководителя Каталонии

Рахой также уволил каталонского лидера Карлеса Пучдемона и его кабинет.

Вице-премьер-министр Испании Сорайя Саенс де Сантамария Reuters

Мадрид лишил Каталонию автономии и взял на себя ответственность за ее правительство.

Решение об увольнении каталонских лидеров было опубликовано в официальном Государственном вестнике Испании. Теперь руководить регионом будет вице-премьер-министр Испании Сорайя Саенс де Сантамария, сообщает ВВС.

Ранее премьер Испании Мариано Рахой заявил, что распускает парламент Каталонии. По его словам, 21 декабря в регионе должны пройти внеочередные выборы.

Рахой также уволил каталонского лидера Карлеса Пучдемона и его кабинет.

Как сообщалось, 27 октября каталонский парламент проголосовал за независимость региона, проигнорировав решение Конституционного суда Испании, который назвал референдум незаконным. После этого верхняя палата испанского Сената позволила правительству Мариано Рахоя ввести прямое правление в Каталонии.