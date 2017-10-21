Мадрид принял важное решение по Каталонии: автономии больше нет

В регионе будут проведены досрочные выборы в парламент.
Об этом заявил премьер-министр Испании Мариано Рахой, сообщает РИА Новости.
Таким образом, Мадрид хочет ввести в действие 155-ю статьи Конституции, которая позволяет приостановить автономию в тех случаях, когда региональные власти нарушают закон и угрожают интересам всей страны.
"Правительство вынуждено было принять статью 155. Но это не было ни нашим желанием, ни нашим намерением. И никогда не было", — сказал Рахой.
При этом он подчеркнул, что автономия не ограничивается, лишь отстраняется каталонское правительство, вышедшее за рамки закона.
По его словам, в регионе будут проведены досрочные выборы в парламент.
"У нас есть четыре цели: восстановить законность, вернуться к нормальной ситуации и сожительству, восстановить экономику и провести выборы", — заявил премьер.
Напомним, ранее лидер каталонцев Карлес Пучдемон отмечал, что объявит об окончательной независимости региона, если Мадрид отклонит предложение диалога и применит статью 155 Конституции, которая ограничивает самоуправление региона.
1 октября в Каталонии прошел запрещенный Испанией референдум о независимости автономии. По информации каталонской власти, более 90% избирателей высказались за независимость от Испании.
10 октября глава правительства Каталонии подписал декларацию независимости, но приостановил ее действие, призвав Мадрид к диалогу.
Ранее сообщалось, что Испания готовится к введению прямого управления Каталонией.
Напомним, премьер-министр Испании Премьер-министр Испании Мариано Рахой предъявил региональной администрации Каталонии сразу два ультиматума, установив при этом крайние сроки, в течение которых Каталония должна прояснить ситуацию с провозглашением независимости, иначе автономия будет приостановлена.
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