Мадрид принял важное решение по Каталонии: автономии больше нет

В регионе будут проведены досрочные выборы в парламент.

Reuters

Власти Испании приняли решение, что в рамках ограничения автономии Каталонии правительство и парламент региона будут распущены, а полномочия этих органов передадут центральным властям.

Об этом заявил премьер-министр Испании Мариано Рахой, сообщает РИА Новости.

Таким образом, Мадрид хочет ввести в действие 155-ю статьи Конституции, которая позволяет приостановить автономию в тех случаях, когда региональные власти нарушают закон и угрожают интересам всей страны.

"Правительство вынуждено было принять статью 155. Но это не было ни нашим желанием, ни нашим намерением. И никогда не было", — сказал Рахой.

При этом он подчеркнул, что автономия не ограничивается, лишь отстраняется каталонское правительство, вышедшее за рамки закона.

По его словам, в регионе будут проведены досрочные выборы в парламент.

"У нас есть четыре цели: восстановить законность, вернуться к нормальной ситуации и сожительству, восстановить экономику и провести выборы", — заявил премьер.

Напомним, ранее лидер каталонцев Карлес Пучдемон отмечал, что объявит об окончательной независимости региона, если Мадрид отклонит предложение диалога и применит статью 155 Конституции, которая ограничивает самоуправление региона.

1 октября в Каталонии прошел запрещенный Испанией референдум о независимости автономии. По информации каталонской власти, более 90% избирателей высказались за независимость от Испании.

10 октября глава правительства Каталонии подписал декларацию независимости, но приостановил ее действие, призвав Мадрид к диалогу.

Ранее сообщалось, что Испания готовится к введению прямого управления Каталонией.

Напомним, премьер-министр Испании Премьер-министр Испании Мариано Рахой предъявил региональной администрации Каталонии сразу два ультиматума, установив при этом крайние сроки, в течение которых Каталония должна прояснить ситуацию с провозглашением независимости, иначе автономия будет приостановлена.

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