Макаревич объяснил, почему в России народ любит Путина

Президент страны имеет харизму, отметил лидер "Машины Времени".

В России Владимира Путина любит народ, поскольку у него есть обаяние и юмор, близкий к людям, полагает Андрей Макаревич УНИАН

Российский музыкант, лидер группы "Машина Времени" Андрей Макаревич считает, что президента РФ Владимира Путина в стране любит народ, поскольку у него есть обаяние и юмор, близкий к людям.

У главы России "умение разговаривать, умение себя вести, умение нравиться — не убывает, это точно", рассказал артист в эфире радио "Эхо Москвы".

"… есть обаяние, у него есть юмор очень близкий… К народу. У него есть харизма. Причем это то, что появилось. Потому что, когда он только пришел, всего этого не было", — отметил собеседник.

Ранее Андрей Макаревич выразил мнение, что участие РФ в конфликте на Донбассе "будет увядать, увядать и так незаметно сойдет на нет", но захваченный Крым Владимир Путин "х** отдаст".

Подписывайтесь на наш канал в Telegram