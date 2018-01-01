Макаревич пояснил слова о "покупке Крыма"

Певец подчеркнул, что данную фразу не нужно воспринимать буквально.

Макаревич пояснил, что использовал метафору, которую восприняли буквально. Фото: ivona.bigmir.net

Лидер "Машины времени" Андрей Макаревич назвал метафорой произнесенные ранее слова о необходимости не отбирать силой, а купить аннексированный полуостров Крым.

Как отметил исполнитель в комментарии РБК, он имел в виду лишь мирное решение вопроса с полуостровом.

"Если была такая острая стратегическая необходимость во владении Крымом, можно было найти другие способы его получить. Способы мирные, бесконфликтные. Я глубоко убежден, что по конечным расчетам это было бы дешевле", — сказал Макаревич.

Напомним, лидер "Машины времени" заявил в эфире "Эхо Москвы", что России следовало купить Крым, поскольку "украсть – плохо, а купить - хорошо".

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