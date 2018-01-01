Макаревич предложил 100-процентно действенный способ блокировки Telegram

Люди подхватили тон артиста и отвечают ему в комментариях в той же манере.

Роскомнадзор начал блокировать Telegram в понедельник.

В погоне за мессенджером ведомство уже успело заблокировать порядка 16 млн IP-адресов. Под "раздачу" нежданно-негаданно попали около 5 млн IP-адресов Google и Amazon. Более того, сообщалось о проблемах у соцсети Twitter.

Известный музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич предложил свой – радикальный, но 100-процентно действенный – способ блокировки Telegram.

"Я полагаю, если полумеры по уничтожению Telegram ничего не дают – надо действовать проще и радикальнее: вырубить к черту электричество в стране. А че, валежник у народа есть, выдержат. Оставить ток только на ядерной кнопке и на телефоне в Кремле – вдруг Трамп позвонит?" – с сарказмом написал он у себя в Facebook.

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Люди подхватили тон артиста и отвечают ему в той же манере: "Этот Трамп такая вредная гадина – он уже заявил, что, если и позвонит – то только через Телеграм!"

"Нельзя! как же российские телезрители будут узнавать кого сейчас правильно ненавидеть? Да, еще нужно же своевременно оплачивать ЖКХ через интернет! Так что предложение дельное, но нужно оставить телевизор с первым каналом и интернет с кнопкой "оплатить", – вносят свою "конструктивную критику" пользователи.

Также люди пишут: "Думаю, что "вырубить к черту" – это по-прежнему заглавная идея многих современных идеологических и политических инициатив", "Почему мы должны жить по чуждым нам законам каких-то подданных британской короны Ома и Ньютона?!"

Некоторые, комментируя причину запрета, отмечают: "А кто им пользуется? Так злодеи еще почтой России, возможно, пользуются и общественным туалетом. Где логика, где разум у принявших решение на блокировку?"

Ранее представитель ООН и Сноуден прореагировали на блокировку Telegram. В оценке действий российских властей и представитель ООН, и бывший ЦРУшник были почти единогласны.

Напомним, в Роскомнадзоре объяснили, как будут реагировать на обход блокировки Telegram. Российское ведомство направило операторам связи информацию об интернет-ресурсах мессенджера для блокирования к ним доступа.

Как сообщалось, 13 апреля в столице РФ Москве Таганский районный суд рассмотрел и удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке в стране Telegram из-за отказа предоставлять ФСБ ключи для расшифровки данных, которые позволили бы получить спецслужбам доступ к переписке.

Позже основатель сервиса Telegram Павел Дуров написал, что в новых версиях мессенджера будет содержать встроенный VPN, который автоматически будет обходить блокировку, установленную российскими властями.