"Очень хороший малый". Макаревич рассказал о "походе" Вакарчука в президенты

Лидер "Машины Времени" назвал фронтмена "Океана Ельзи" замечательным музыкантом.

Святослав Вакарчук не видит себя политиком, сказал Андрей Макаревич УНИАН

Российский музыкант, лидер группы "Машина Времени" Андрей Макаревич заявил, что лидер украинского музыкального рок-коллектива "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук не видит себя политиком.

Вакарчук "замечательный музыкант, хороший малый очень", рассказал фронтмен в эфире радио "Эхо Москвы".

"Я с ним знаком… И я думаю, что всю эту клюкву (про выдвижение певца на должность президента — Ред.) кто-то развешивает без его участия… Главное, он себя не видит политиком. Ну зачем ему это нужно?", — отметил собеседник.

Читайте также: Из певца в мессию: в чем состоит план Вакарчука

Напомним, в 2017-м году Святослава Вакарчука пригласили в Центр демократии, развития и верховенства права (Center on Democracy, Development and the Rule of Law) при Стэндфордском университете — частный университет в США.

В СМИ появилась информация, что музыканта готовят в президенты Украины. Сам исполнитель говорил, что власть его не интересует. Артист утверждал, что учится в Стэнфорде и изучает государствообразование, но "не для того, чтобы выучиться на президента, а для того, чтобы иметь возможность предметно задавать вопросы и выдвигать квалифицированные требования представителям власти".

В то же время лидер "Океану Ельзи" подчеркнул, что не может стоять в стороне от событий в Украине и назвал десять нововведений, которые необходимы государству. Ознакомиться с назваными Вакарчуком пунктами можно здесь.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram