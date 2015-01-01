Маккейн объяснил, почему "бандит" Путин понимает только силу

Единственной стратегией в отношениях с Путиным, по словам Маккейна, является "возвращение к принципам Рональда Рейгана — достижение мира через силу".

"Бандит" Путин понимает только силу, заявил Маккейн Reuters

После инаугурации нового президента США Дональда Трампа очередной "перезагрузки" отношений между Вашингтоном и Москвой не произойдет.

Об этом заявил сенатор-республиканец Джон Маккейн в интервью дочери убитого российского политика Бориса Немцова Жанне, пишет Deutsche Welle.

"Я видел трех президентов — Буша, Клинтона и Обаму, — веривших в то, что они могут построить новые взаимоотношения с Владимиром Путиным", — заявил Маккейн.

Но единственной возможной стратегией в отношениях с Путиным, по словам Маккейна, является "возвращение к принципам Рональда Рейгана — достижение мира через силу".

"Единственное, что в состоянии понять Владимир Путин, — это сила. Что цена агрессии может оказаться выше, чем та, которую он готов заплатить", — подчеркнул сенатор, назвав Путина "убийцей", "бандитом" и "продуктом КГБ".

Комментируя пресс-конференцию избранного президента США Дональда Трампа, Маккейн заявил, что он доволен тем фактом, что Трамп признал ответственность России за хакерские атаки во время избирательной кампании.

"Нет никаких сомнений" в участии России в кибератаках, отметил сенатор. В то же время он признал необходимость переговоров с Путиным, но "только с позиции силы". Маккейн отметил, что пока "не знает", в состоянии ли Дональд Трамп вести с Путиным именно такой диалог.

Напомним, ранее эксперт объяснил, что заставит Трампа быстро разочароваться в "друге Владимире".