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Маккейн осудил выходку Трампа на саммите G7 в Канаде

Вчера, 23:05

Президент США своим поведением спровоцировал мировой политический резонанс.

Джон Маккейн
Маккейн заявил, что Трамп намерен рассорить США с партнерами Reuters
Американский сенатор Джон Маккейн остро раскритиковал Дональда Трампа за решение отозвать подписи с совместной декларации участников саммита G7 в Канаде.

"Нашим союзникам: двухпартийное большинство американцев остается приверженным свободной торговли, глобализации и поддержке союзничества, основанных на 70-летнем опыте общих ценностей. Американцы стоят на вашей стороне, даже если наш президент – нет", - написал Маккейн в Twitter.

Как известно, 9 июня президент США Дональд Трамп досрочно покинул саммит G7 из-за необходимости вылететь в Сингапур для встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном, которая запланирована на 12 июня. Глава государства приказал представителям его страны не подписывать коммюнике по итогам саммита "Большой семерки" в Канаде. При этом Трамп выдвинул ряд обвинений в адрес премьера Канады Джастина Трюдо из-за конфликта по ввозным пошлинам между странами.

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Теги:  
Джон Маккейн, Дональд Трамп, саммит, Канада, конфликт
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