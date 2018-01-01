Макрон и Трамп с супругами посадили в США дуб и стали популярным мемом

Фотография обрастает новыми интересными комментариями пользователей соцсетей.

Лидеры Франции и США стали объектами фотожаб Twitter

Президент Франции Эммануэль Макрон вместе с женой Брижит Макрон прилетел в США с официальным трехдневным визитом. В подарок американской президентской чете они привезли саженец дуба из Белло Вуд — французского леса, который американские войска отбили у немецкой армии в Первой мировой войне.

Президент США Дональд Трамп вместе с гостем и первыми леди посадили дерево. Фотография происходящего стала мемом в Twitter.

Высадка дерева должна была стать символическим жестом дружбы народов, однако была воспринята с ироническим подтекстом.

Многие сочли, что Дональд Трамп наконец-то сделал что-то полезное: "(убаюкивающий голос телеведущего Дэвида Аттенборо) мы видим редкий момент, когда оранжевый сибирский троглодит занимается настоящим делом".

Twitter

"Забавная фотосессия. Кажется, посадить дерево — это лучшее, что Дональд Трамп сделал для этой планеты за всю свою жизнь. Подозреваю, это была идея Макрона"

Twitter

Про снимок шутили, что это кадр из сериала или фильма: "В предыдущей серии "Отчаянных домохозяек"".

Twitter

"Новый сезон "Клана Сопрано" просто супер"

Twitter

"Перезапуск HBO "Клиент всегда мертв" выглядит здорово"

Twitter

"Ларс фон Триер, ты опять за свое"

Twitter

Обложка музыкального альбома:

"Угадайте, какой это из альбомов Pink Floyd"

Twitter

Twitter

Ну и, конечно, звучали предположения, что президенты закапывают чей-то труп:

Twitter

Напомним, рукопожатия президента США Дональда Трампа с мировыми лидерами и собственной женой уже успели стать "фишкой" американского лидера. Впрочем, после громкого секс-скандала с порнозвездой пожать руку собственной супруге Трампу удается не всегда.

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