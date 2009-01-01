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Макрон об Украине: Франция не позволит, чтобы Путину "все сошло с рук"

Сегодня, 07:39

Французский лидер сказал, что со всеми общается очень прямо.

Макрон, Путин, Франция
Владимир Путин и Эммануэль Макрон Reuters
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что имеет большие разногласия с главой России Владимиром Путиным в отношении Украины.

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

По словам французского лидера, его страна не позволит, чтобы главе РФ "все сошло с рук".

"Я общаюсь со всеми. Очень прямо и очень откровенно... По Украине мы имеем большие разногласия с Владимиром Путиным. Я обращаю на это внимание", — отметил политик.

Ранее американский сенатор-республиканец Джон Маккейн говорил, что Владимир Путин, который "расчленил" украинское государство и оказывает давление на страны Балтии, — самая большая проблема для мира.

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Франция, Россия, Путин, Украина, Макрон
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