Макрон об Украине: Франция не позволит, чтобы Путину "все сошло с рук"

Французский лидер сказал, что со всеми общается очень прямо.

Владимир Путин и Эммануэль Макрон Reuters

Президент Франциизаявил, что имеет большие разногласия с главой Россиив отношении Украины.

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

По словам французского лидера, его страна не позволит, чтобы главе РФ "все сошло с рук".

"Я общаюсь со всеми. Очень прямо и очень откровенно... По Украине мы имеем большие разногласия с Владимиром Путиным. Я обращаю на это внимание", — отметил политик.

Ранее американский сенатор-республиканец Джон Маккейн говорил, что Владимир Путин, который "расчленил" украинское государство и оказывает давление на страны Балтии, — самая большая проблема для мира.