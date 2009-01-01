Макрон отвесил Путину дипломатическую пощечину — посол

Президент РФ в несвойственном ему стиле помчался в Париж, отметил Кулеба.

Владимир Путин и Эммануэль Макрон Reuters

Постоянный представитель Украины при Совете Европызаявил, что в Версале президент Франциипублично отвесил президенту Россиидипломатическую пощечину.

Об этом говорится в его колонке, опубликованной в "Новом Времени".

В то же время посол подчеркнул, что глава РФ "в несвойственном ему стиле помчался в Париж".

"И правильно сделал: пора было спасать отношения с Францией после провала собственной ставки на выборах президента этой страны. Сам факт такого стремительного визита говорит о том, что гость был уверен в успехе своего дела", — считает аналитик.

По его мнению, слова Макрона о готовности решительно отвечать на использование химоружия в Сирии, усиливать санкции в случае эскалации Москвой ее агрессии в Украине, а также маркировка двух российских госСМИ как "органов лживой пропаганды" больно ударили, но "Путин выдержал".

"Ради самой встречи и возможности завязать диалог. А стерпев, отправился в русскую церковь в Париже ставить свечу. Думаю, что и во время разговора с Макроном за закрытыми дверями Путину тоже пришлось несладко", — добавил Кулеба.

Напомним, Владимир Путин встретился с Эммануэлем Макроном 29 мая. Российский журналист Александр Сотник выразил мнение, что французский лидер "выпорол" главу РФ, да еще и поглумился над ним.