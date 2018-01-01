Макрон не поздравил Путина с победой и пожелал россиянам лучшей участи

Президент Франции пожелал российскому народу демократической, экономической и социальной модернизации страны.

Эммануэль Макрон призвал Путина рассказать об отравлении Скрипаля. kremlin.ru

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонные переговоры с новоизбранным президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщили в пресс-службе Елисейского дворца, стороны обсуждали Сирию, отравление Сергея Скрипаля в Солсбери и ситуацию в Украине. В сообщении не упоминается о том, что Макрон поздравил своего собеседника с победой на выборах, хотя такое упоминание (в случае поздравительных заявлений) является стандартной практикой для коммюнике пресс-служб государственных органов.

Телефонные переговоры прошли 19 марта, Макрон от имени Франции пожелал российскому народу политической, демократической, экономической и социальной модернизации страны, а также призвал наладить конструктивный общий диалог между Францией, Россией и Европой, отмечается на сайте президента Франции.

"Президент Республики напомнил, что Франция по-прежнему твердо привержена полному восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и эффективному выполнению минских соглашений", - говорится в сообщении.

Также Макрон призвал российские власти пролить свет с инцидентом в Солсбери и твердо контролировать любые химические программы, а также выразил обеспокоенность ситуацией в Восточной Гуте.

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