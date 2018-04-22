Макрон рассказал, что думает о Путине

Президенту нужна "великая Россия", отметил его французский коллега.

Эммануэль Макрон полагает, что Владимир Путин является сильным человеком "НТВ"

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что глава Российской Федерации Владимир Путин является сильным человеком.

Президенту РФ нужна "великая Россия", рассказал политик в интервью Fox News, отвечая на вопрос, что он думает о российском коллеге.

В то же время Макрон подчеркнул, что уважает лидера РФ.

"… мы никогда не должны быть слабыми с президентом Путиным. Когда вы слабы, он использует это…У него очень сильная пропаганда, и он вмешивается повсюду…", — отметил собеседник.

Ранее министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен выразила мнение, что в отношении России необходимо осуществлять более жесткий курс, Владимир Путин "не ценит слабости".

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