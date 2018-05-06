Макрон рассказал об унижении, повлиявшем на Путина

Лидер Франции считает, что России нельзя дать замкнуться в себе самой.

Макрон не против наладить диалог с Путиным. Reuters

Президент Франции Эмманюэль Макрон Макрон готов вести "стратегический исторический диалог" с президентом Владимиром Путиным , чтобы не дать России замкнуться в себе самой, а закрепиться в Европе.

Об этом президент заявил в интервью Le Journal du Dimanche, пишет РБК.

"Владимир Путин мечтает восстановить величие России. На него повлияло унижение, порожденное событиями вокруг падения берлинской Стены и развала СССР. <...> Я могу это понять. Но для меня Россия — это Европа, даже если в России почти никогда не знали демократии, в которой мы живем", — заявил Макрон.

По его словам, что хотел бы установить конструктивные отношения с Путиным, "но без наивности": "Нам нужны культурные, научные, геополитические связи с Россией для преодоления международных кризисов, которые затрагивают нас всех".

Вместе с тем глава Франции добавил, что не потерпит попыток вмешательства.

Ранее сообщалось, что Путина не позвали на встречу Макрона, Порошенко и Меркель. Встреча лидеров трех стран пройдет 10 мая в Германии.

Напомним, 10 апреля Меркель на встрече с Порошенко анонсировала майскую встречу в Ахене с участием Порошенко и Макрона.

Позже в Кремле прокомментировали "нормандский формат" без Путина.

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