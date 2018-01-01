Макрон заявил о начале политического кризиса в Европе

По словам президента Франции, совместная работа стран ЕС позволила значительно снизить миграционноый поток.

Эммануэль Макрон Reuters

Перед началом экстренного саммита лидеров ЕС по миграционным проблемам президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что миграционный кризис в Евросоюзе перерос в политический.

"Европа с 2015 года испытывала и продолжает испытывать в настоящее время сильное давление со стороны миграционных потоков", - приводит слова французского президента ТАСС.

По словам Макрона, совместная работа стран ЕС позволила значительно снизить миграционноый поток, однако "перемещения мигрантов внутри Евросоюза остаются весьма значительными".

"И теперь мы имеем дело в первую очередь с политическим кризисом, связанным с миграционными вопросами", - сказал он.

Ранее политический эксперт Андрей Головачев выразил мнение, что ЕС вступил в "заключительную фазу своего распада". "Пять стран - Австрия, Венгрия, Польша, Чехия и Словакия - вступили в конфронтацию с Еврокомиссией и Германией по вопросу приема беженцев. Напряженность в отношениях достигла уже такого уровня, что "славную пятерку" даже не пригласили на завтрашний саммит, посвященный вопросу политики ЕС в отношении беженцев, что невероятно возмутило последних", - пишет Головачев.

Эксперт считает, что "было бы наивно полагать, что 28 стран смогут найти такую политическую форму, которая бы всех удовлетворила, учитывая различный уровень экономического развития его участников".

"ЕС удерживался силой США и деньгами Франции, Германии и Англии. Сейчас уже почти нет силы и совсем нет денег. Поэтому ЕС вступил в заключительную фазу своего распада", - подытожил эксперт.



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