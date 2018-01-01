"Мальчик и две девочки". Настя Рыбка призналась в наличии троих детей

Известная соблазнительница рассказала, что старшие живут в Беларуси, а младшая – в Америке.

Настя Рыбка созналась, что оставила отцам троих своих детей nastya_rybka.ru/instagram

Белорусская модель Анастасия Вашукевич, прославившаяся под псевдонимом Настя Рыбка , в свои 28 лет уже успела не только стать популярной благодаря соблазнению миллиардеров, но и побывать несколько раз замужем и родить троих детей.

Воспитывать своих отпрысков эскорт-леди не намерена. Она утверждает, что с мужчинами у нее изначально были такие договоренности. Об этом многодетная мама рассказала на радио "Комсомольская правда".

"Мальчик и две девочки. Старшие живут в Беларуси, а младшая в Америке. У меня изначально с мужчинами были такие договоренности, что, если они хотят — я рожаю. Но к воспитанию не имею никакого отношения", - рассказала Рыбка.

Соблазнительница миллиардеров сознается, что созванивается изредка лишь со старшими детьми, но на этом общение мамы с ними ограничивается.

"Их интересует только то, чтобы игрушка была дороже, чем у сверстников. Кашей их накормить может любой, я же возьмусь за воспитание только после 14 лет, когда мозги появятся. До этого времени, честно, никакого влияния на них я иметь не хочу и смысла в этом не вижу. Так или иначе, мать — это мать и дети к ней придут. А если мать будет известна и богата — дети будут счастливы", - считает Вашукевич.

Рыбка рассказала, что с каждым из детей она стремилась разорвать отношения в течение первого года жизни.

"Дети — это такая фигня. У меня в месяц по 60 учеников, в которых я вкладываюсь. И мой материнский инстинкт реализован на 1000%. И ставить мне в укор троих малышей, с отцами которых у меня сразу была договоренность, странно. Гораздо важнее и существеннее то, что я делаю с уже взрослыми людьми", - говорит она.

Модель заявила, что, например, президенты редко видят своих детей, но это не означает, что они их не воспитывают. Свою миссию воспитания детей она видит именно в таком контексте.

"Подумайте про детей президентов, где они и как их зовут? Люди такого уровня в самолете живут, а не дома смотрят за своими отпрысками! У них есть дела поважнее этого. Просто поймите, есть люди, которые созданы для воспитания детей, а есть те, кто работает для более высокой миссии. И несмотря на то, что они не имеют отношения к детям, они их воспитывают", - подчеркнула многодетная мать.

Как ранее сообщалось, вместе со своим "наставником" Александром Кирилловым (Алекс Лесли) Настя Рыбка была задержана в Таиланде за проведение секс-тренинга.