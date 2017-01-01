Мальчик, рожденный без мозга, собирается в школу, фото

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1 / 3 Головной мозг Ноа почти полностью отсутствовал (bild.de)

Мальчик не только выжил, но и в скором времени пойдет в школу.

Головной мозг Ноа почти полностью отсутствовал bild.de

Ноа Уолла

В США 5 лет назад родился мальчик, у которого не было мозга. Врачиполагали, что у него нет шансов на выживание после родов.

У мальчика диагностировали редкое заболевание позвоночника, кроме того, головной мозг Ноа почти полностью отсутствовал. Менее 2% серого вещества. Несмотря на ужасные прогнозы, ребенококазался настоящим бойцом. Он не только выжил, но и в скором времени пойдет в школу, пишет Главное

Сведения о том, что с мальчиком что-то не так родители получили еще до его рождения. Врачи уже говорили о том, что ребенок не выживет, рассказывает мать Ноа, Шелли (Shelly), однако, произошло чудо. После многочисленных операций на позвоночнике врачам удалось частично устранить проблему. Сейчас ребенок выглядит очень счастливым.

Мозг Ноа не мог развиваться из-за огромной кисты. После ее удаления мало кто верил, что мозг может начать расти, но опять-таки произошло чудо.

Сейчас Ноа пять лет. Он уже может говорить, писать и произносить свое имя по буквам. В будущем родители надеются на новое чудо – они хотят, чтобы мальчик ходил. До сих пор Ноа был привязан к инвалидному креслу. Операция на тазобедренную суставе, которую врачи планируют провести в следующем году, может поставить ребенка на ноги.

Напомним, в Запорожье родился мальчик весом 7 кг 90 грамм.