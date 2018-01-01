"Маленькая мокрая лапша". Шварценеггер раскритиковал Трампа из-за пресс-конференции с Путиным

Бывший губернатор штата Калифорния сказал, что ему было неловко смотреть на президента США.

Арнольд Шварценеггер считает, что на пресс-конференции с Владимром Путиным Дональд Трамп выглядел, "как маленькая мокрая лапша" Reuters

Американский актер, экс-губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер заявил, что президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с главой России Владимиром Путиным выглядел, "как маленькая мокрая лапша".

Лидер Штатов стоял перед российским коллегой, "как маленький поклонник", рассказал бывший чиновник в видеообращении, опубликованном в его аккаунте в Twitter.

"Президент Трамп, я только что посмотрел вашу пресс-конференцию с президентом Путиным, и мне было неловко… Я спрашивал себя, когда же вы попросите у него автограф или сделать с ним селфи, что-то типа того", — отметил Шварценеггер.

По его словам, на пресс-конференции президент США фактически сдал американское "разведывательное сообщество, систему правосудия, но — хуже всего — страну". "Вы — президент Соединенных Штатов. Вы не имеете права так поступать", — добавил экс-губернатор.

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Напомним, Дональд Трамп и Владимир Путин встречались в Хельсинки 16 июля. Президенты США и России, в частности, говорили об Украине. Бывший глава американского Центрального разведывательного управления Джон Бреннан выразил мнение, что комментарии Трампа на пресс-конференции после встречи были имбецильны, а сам лидер Штатов полностью в кармане главы РФ.

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