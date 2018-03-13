Мало не покажется: CNN выяснило, какой срок грозит Манафорту

Политтехнолог обвиняется в разных судах по двум разным делам.

Reuters

Бывшему политтехнологу Партии регионов и экс-главе предвыборного штаба нынешнего президента США Дональда Трампа, грозит в общей сложности 305 лет тюрьмы.

Как сообщает CNN, в суде Вирджинии Монафорта обвинили в уклонении от налогов (за это возможны 8 лет тюрьмы). Также политтехнологу предъявили обвинения в 9 случаях финансового мошенничества (каждый по 30 лет максимум, то есть всего 270 лет тюрьмы). А в суде Вашингтона он может получить от 15 до 20 лет по обвинениям в пяти случаях незаконных сговоров и нарушениях, связанных с зарубежным лоббизмом.

"Если брать во внимание природу обвинений против ответчика и бесспорный груз доказательств против него, ответчик сталкивается с очень реальной перспективой провести остаток жизни в тюрьме", – заявил федеральный судья Томас Эллис.

Манафорт обвиняется в разных судах по двум разным делам. По обоим из них он помещен под домашний арест.

Ранее экс-канцлер Австрии признал получение выплат за лоббизм Украины в ЕС. Европолитик не отрицает, что лоббировал интересы Украины в 2012 и 2013 годах.

Напомним, Настя Рыбка записала видеообращение к американским журналистам, пообещав им рассказать о связях президента США с российскими депутатами. "Я готова рассказать все эти недостающие пазлы, которых вам не хватало, подтвердить их аудио, видео - касаемо связи наших уважаемых депутатов с Манафортом, Трампом и со всей этой шумихой с выборами в США. Я знаю очень много, поэтому жду ваших предложений, жду вас в тайской тюрьме", - заявила Рыбка.

После чего ФБР попыталось встретиться с Рыбкой. Власти Таиланда отклонили запрос США, так как он противоречит законам страны.