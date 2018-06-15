Манафорт арестован в зале суда

Очевидцы отмечают, что решение стало для экс-главы предвыборного штаба президента США неожиданностью.

Манафорт взят под арест Фото: Reuters

Суд взял под стражу бывшего главу предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта , отменив меру пресечения в виде выхода под залог с последующим домашним арестом.

Как сообщает CNN, судья Эми Берман Джексон поддержал спецпрокурора Роберта Мюллера, который обвинил Манафорта во вмешательстве в дела свидетелей.

Указывается, что Манафорт в последние месяцы пытался ослабить свои ограничения на домашний арест после того, как ему было предъявлено обвинение в нарушениях международного лоббирования, в чем он не признает своей вины.

СМИ сообщают, что трое стражей вывели без наручников Манафорта из зала суда сразу после оглашения судьей приговора. Очевидно, арестант к такому развитию событий был не готов, поскольку попросил вернуться, чтобы отдать супруге кошелек, пояс и красный галстук.

Напомним, бывшего главу предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта и его делового партнера Рика Гейтса обвинили по 12 статьям, в том числе в отмывании денег и в лоббировании интересов иностранного государства. В частности, ему предъявлены обвинения, которые касаются отмывания денег, которые он получил, работая в Украине. Он занимался лоббированием интересов в США прокремлевского правительства Украины времен бывшего президента Виктора Януковича.

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