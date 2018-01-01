Манафорт имел три десятка заграничных счетов - Мюллер

Спецпрокурор добавил, что именно на них Манафорт аккумулировал и укрывал полученные из Украины деньги.

Манафорт скрывал полученные от Украины деньги на трех десятках зарубежных счетов Фото: Reuters

Бывший глава избирательного штаба в президентской кампании Дональда Трампа, политтехнолог и лоббист интересов Виктора Януковича в США Пол Манафорт аккумулировал и скрывал полученные от Украины деньги на трех десятках зарубежных счетов.

Об этом заявил федеральный прокурор на суде по делу Манафорта, передает Reuters.

Прокурор Узо Асонье из команды Роберта Мюллера сделал соответствующий комментарий во время вступительного заявления стороны обвинения на судебном заседании в федеральном суде штата Вирджиния.

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Напомним, экс-руководитель президентской кампании Дональда Трампа и лоббист интересов Виктора Януковича в США Пол Манафорт во время работы в Украине политическим консультантом заработал более 60 миллионов долларов.

Ранее бывшего главу предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта и его делового партнера Рика Гейтса обвинили по 12 статьям, в том числе в отмывании денег и в лоббировании интересов иностранного государства. В частности, ему предъявлены обвинения, которые касаются отмывания денег, которые он получил, работая в Украине. Он занимался лоббированием интересов в США прокремлевского правительства Украины времен бывшего президента Виктора Януковича.

Позже суд взял под стражу Манафорта прямо в зале суда.

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