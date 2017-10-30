Манафорта отправили под домашний арест, ему грозит до 80 лет тюрьмы

Суд принял такое решение исходя из опасений, чтобы Манафорт и Гейтс могут покинуть страну после того, как и они отказались признавать свою вину.
Об этом сообщает Bloomberg.
Суд принял такое решение исходя из опасений, чтобы Манафорт и Гейтс могут покинуть страну после того, как и они отказались признавать свою вину.
По сообщению The Washington Examiner, Манафорт и Гейтс отказываются признавать себя виновными по всем обвинениям, выдвинутым специальным прокурором Робертом Мюллером.
Манафорт не признал себя виновным перед федеральным магистратским судьей в Вашингтоне. Вместе с экс-руководителем избирательного штаба Трампа присутствовал его поверенный адвокат.
Интересы Гейтса представлял государственный защитник.
В то же время, как сообщает издание The New York Times со ссылкой на прокуроров, отдельно один из бывших советников Трампа по иностранным вопросам во время президентской кампании в 2016 году Джордж Пападопулос признал себя виновным в даче ложных показаний ФБР относительно контактов с профессором, который имеет связи с чиновниками Кремля.
Как известно, специальный прокурор Мюллер был назначен в мае для того, чтобы расследовать возможное участие приближенных к Трампу лиц в усилиях РФ по вмешательству в президентские выборы в США.
Как сообщает агентство Associated Press, Манафорт может получить до 80 лет тюрьмы.
Отмечается, что Манафорт может не только угодить в тюрьму, но и заплатить крупный штраф. Его коллеге Роберту Гейтсу грозит до 70 лет тюрьмы.
Напомним, Манафорт сдался федеральным властям США. И теперь следствие изучает нарушения им федерального налогового законодательства, факты отмывания средств, а также возможные нарушения законодательства в вопросе раскрытия информации о лоббировании интересов иностранных лиц.
В обвинении Федеральной коллегии присяжных, направленном в окружной суд в Вашингтоне, отмечается, что Манафорт и его бизнес-партнер Гейтс за сотрудничество с окружением Януковича получили десятки миллионов долларов.