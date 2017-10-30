Манафорта отправили под домашний арест, ему грозит до 80 лет тюрьмы

Суд принял такое решение исходя из опасений, чтобы Манафорт и Гейтс могут покинуть страну после того, как и они отказались признавать свою вину.

Пол Манафорт Reuters

В понедельник, 30 октября, Федеральный суд Вашингтона принял решение избрать для экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта и его бизнес-партнер Рика Гейтса меру пресечения в виде домашнего ареста.

Об этом сообщает Bloomberg.

Суд принял такое решение исходя из опасений, чтобы Манафорт и Гейтс могут покинуть страну после того, как и они отказались признавать свою вину.

По сообщению The Washington Examiner, Манафорт и Гейтс отказываются признавать себя виновными по всем обвинениям, выдвинутым специальным прокурором Робертом Мюллером.

Манафорт не признал себя виновным перед федеральным магистратским судьей в Вашингтоне. Вместе с экс-руководителем избирательного штаба Трампа присутствовал его поверенный адвокат.

Интересы Гейтса представлял государственный защитник.

В то же время, как сообщает издание The New York Times со ссылкой на прокуроров, отдельно один из бывших советников Трампа по иностранным вопросам во время президентской кампании в 2016 году Джордж Пападопулос признал себя виновным в даче ложных показаний ФБР относительно контактов с профессором, который имеет связи с чиновниками Кремля.

Как известно, специальный прокурор Мюллер был назначен в мае для того, чтобы расследовать возможное участие приближенных к Трампу лиц в усилиях РФ по вмешательству в президентские выборы в США.

Как сообщает агентство Associated Press, Манафорт может получить до 80 лет тюрьмы.

Отмечается, что Манафорт может не только угодить в тюрьму, но и заплатить крупный штраф. Его коллеге Роберту Гейтсу грозит до 70 лет тюрьмы.

Напомним, Манафорт сдался федеральным властям США. И теперь следствие изучает нарушения им федерального налогового законодательства, факты отмывания средств, а также возможные нарушения законодательства в вопросе раскрытия информации о лоббировании интересов иностранных лиц.

В обвинении Федеральной коллегии присяжных, направленном в окружной суд в Вашингтоне, отмечается, что Манафорт и его бизнес-партнер Гейтс за сотрудничество с окружением Януковича получили десятки миллионов долларов.