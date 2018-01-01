Манафорта уличили в получении денег от российского олигарха

Помимо всего имеющегося у него букета обвинений, теперь над Манафортом "висит" получение кредита от российского олигарха.

Сотрудничество Манафорта и Дерипаски длится чуть ли не с 2005 года Reuters

Подконтрольная бывшему политехнологу украинского экс-президента Януковича и по совместитетельству тоже бывшему руководителю предвыборного штаба Трампа Полу Манафорту компания уличена в получении кредита в размере 10 миллионов долларов США от российского олигарха Олега Дерипаски.

Как сообщает Reuters, информация всплыла после получения следствием письменных показаний агента ФБР, которые в 2017 году послужили обоснованием в суде запроса на обыск квартиры Манафорта в Вирджинии.

В судебных документах уточняется, что сотрудничество Дерипаски и Манафорта имеет долгую история; еще в 2005-2006 годах владелец "Русала" оказывал финансовую поддержку консалтинговым проектам Манафорта на Украине.

Кстати, подобная информация уже всплывала в СМИ, когда в 2017 году Assotiated Press опубликовала статью, в которой утверждалось, что Манафорт получил от Дерипаски не менее 50 миллионов долларов за лоббирование интересов Путина; правда, тогда Манафорт назвал слова издания клеветой и подал судебный иск.

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Ранее западные СМИ писали, что в 2012 году Пол Манафорт тайно заплатил бывшим ведущим европейским политикам за лоббирование тогдашнего пророссийского правительства Украины. В США юриста и его делового партнера Рика Гейтса обвинили по 12 статьям, в том числе в отмывании денег и в лоббировании интересов иностранного государства.

Суд отменил Манафорту домашний арест и взял его под стражу в зале суда. В тюрьме Манафорта поместили в камеру для особо важных заключенных.

Сам Трамп назвал меру пресечения Манафорту крайне жесткой и несправедливой. Глава США заявил, что полиции следует обратить внимание на более серьезных злоумышленников.

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