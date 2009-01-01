Масштабная эвакуация в США. В Калифорнии угроза прорыва самой большой плотины

Запасной водосброс плотины Oroville может разрушиться в течение часа, что приведет к разливу воды из озера Оровилл.
Как сообщает Reuters, вода начала переливаться через запасной водосброс в субботу после сильных дождей.По сообщению властей, этот процесс продолжится в течение следующего дня. Кроме того, вода стала переливаться через основной водосброс, серьезно пострадавший от эрозии.
Власти начнут оценивать ущерб в понедельник, 13 февраля. Уже сейчас, чтобы не допустить обрушения плотины, сброс воды усилен до 100 тысяч кубических футов (2,8 тыс. куб.м) в минуту.
Ранее разрушению подвергся основной водосброс. Запасной водосброс плотины Oroville может разрушиться в течение часа, что приведет к разливу неконтролируемого потока воды из озера Оровилл в северной части Калифорнии.
видео: youtube.com