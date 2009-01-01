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Масштабная эвакуация в США. В Калифорнии угроза прорыва самой большой плотины

Сегодня, 07:15
Калифорния, плотина, ГЭС < >
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1 / 12 (facebook.com/CADWR)

Запасной водосброс плотины Oroville может разрушиться в течение часа, что приведет к разливу воды из озера Оровилл.

Калифорния, плотина, ГЭС
Reuters
В Калифорнии объявили срочную эвакуацию в городе Оровилл, в котором проживают около 16 тысяч человек, из-за угрозы прорыва самой большой в США плотины ГЭС.

Плотина может прорваться в самое ближайшее время, сообщает в Facebook департамент водных ресурсов Калифорнии.

Как сообщает Reuters, вода начала переливаться через запасной водосброс в субботу после сильных дождей.По сообщению властей, этот процесс продолжится в течение следующего дня. Кроме того, вода стала переливаться через основной водосброс, серьезно пострадавший от эрозии.

Власти начнут оценивать ущерб в понедельник, 13 февраля. Уже сейчас, чтобы не допустить обрушения плотины, сброс воды усилен до 100 тысяч кубических футов (2,8 тыс. куб.м) в минуту.

Ранее разрушению подвергся основной водосброс. Запасной водосброс плотины Oroville может разрушиться в течение часа, что приведет к разливу неконтролируемого потока воды из озера Оровилл в северной части Калифорнии.

видео: youtube.com

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