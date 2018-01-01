Масштабная кибератака с помощью вируса NotPetya. В США официально назвали виновных

В Белом доме заявили, что самую разрушительную кибератаку в истории человечества осуществила Россия.

Белый дом обвинил Россию в кибератаках Фото: Reuters

В Соединенных Штатах Америки 15 февраля официально назвали создателя компьютерного вируса NotPetya , который покалечил программное обеспечение части инфраструктуры Украины и повредил компьютеры в странах по всему миру.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что стартовавшая с подачи российских военных в июне 2017 года кибератака нанесла миллиарды долларов убытков в Европе, Азии и Америке. Об этом сообщает Reuters.

"Это было частью постоянных усилий Кремля по дестабилизации Украины и еще более явному участию России в продолжающемся конфликте. Это была также безрассудная и неизбирательная кибератака, которая будет иметь международные последствия", - отметила Сандерс.

Напомним, ранее аналогичное заявление сделали в Британии. Официальный Лондон заявил, что российские власти ответственны за направленную против Украины массированную кибератаку с использованием вируса-вымогателя NotPetya, заразившего в июне прошлого года сотни тысяч компьютеров по всему миру.