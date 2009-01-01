Масштабное ДТП из-за облака дыма. В Бразилии столкнулись десятки авто, есть жертвы

Предварительно, водитель на грузовике не справился с управлением, после чего последовал ряд столкновений.
Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на данные полиции, пишет РБК-Украина.
Агентство уточнило, что причиной масштабного ДТП стало облако дыма, которое образовалось после пожара.
По предварительным сведениям, водитель грузовика не справился с управлением, после чего последовал ряд столкновений.
Напомним, 25 августа в российском поселке Волна (Краснодарский край) автобус с рабочими упал со строящегося пирса в Черное море, погибли 19 человек, более 30 — пострадали. Авария случилась из-за неисправности в тормозной системе транспортного средства.