Масштабное ДТП со школьным автобусом во Франции, есть пострадавшие

Произошло столкновение между автобусом и автомобилем.
В результате ДТП пострадало 27 человек, сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на информацию местных властей.
В департаменте Жер добавили, что серьезные травмы получили пятеро школьников. Пострадали также четверо взрослых, которые сопровождали детей.
Общее количество пассажиров автобуса и пострадавших вследствие аварии уточняется.
Напомним, ранее на острове Пхукет в Таиланде в смертельное дорожно-транспортное происшествие попал автомобиль Nissan с гражданами Украины и России.