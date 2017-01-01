Масштабное ДТП со школьным автобусом во Франции, есть пострадавшие

Произошло столкновение между автобусом и автомобилем.

Фото: ДТП со школьным автобусом во Франции (скриншот видео)

В населенном пункте Мансье на юго-западе Франции автобус, который вез 45 школьников, столкнулся с легковым автомобилем.

В результате ДТП пострадало 27 человек, сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на информацию местных властей.

В департаменте Жер добавили, что серьезные травмы получили пятеро школьников. Пострадали также четверо взрослых, которые сопровождали детей.

Общее количество пассажиров автобуса и пострадавших вследствие аварии уточняется.

Напомним, ранее на острове Пхукет в Таиланде в смертельное дорожно-транспортное происшествие попал автомобиль Nissan с гражданами Украины и России.