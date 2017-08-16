Масштабное наводнение в Индии, 91 человек погиб, более 9 миллионов — пострадали, опубликованы фото

Стихия охватила 12 районов. Тысячи жителей вынуждены покинуть свои дома, и ситуация продолжает ухудшаться.

Reuters

В результате наводнений в Индии в восточном штате Бихар погиб по меньшей мере 91 человек, еще более 9,6 миллионов — пострадали.

Об этом со ссылкой на официальных представителей Индии сообщает Синьхуа.

"Ведутся аварийно-спасательные работы. Повышение уровня воды и непрекращающиеся дожди стали причиной наводнений, что привели к большим потерям", — сказал главный министр штата Бихар Нитиш Кумар.

По информации СМИ, ливни, которые шли на протяжении последних трех дней, вызвали наводнения, в результате были затоплены большие участки земли в районах к северу и востоку от города Патна, административного центра штата Бихар.

Стихия охватила 12 районов, и ситуация продолжает ухудшаться.

Тысячи жителей вынуждены покинуть свои дома, несмотря на проведенные спасателями и армией операции по ликвидации последствий стихии.

Власть создала лагеря для оказания помощи пострадавшим и два вертолета были использованы для сброса продуктов питания в пострадавшие районы. Местное правительство объявило о выплате компенсаций в размере 6,2 тысяч долларов каждой семье, члены которой погибли в результате наводнений.

Ранее сообщалось, что на западе Индии в штате Махараштра отмечается резкий рост заболеваемости свиным гриппом.