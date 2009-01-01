Масштабные лесные пожары в Новой Зеландии, есть жертвы: опубликованы фото и видео с места события

Есть информация о четырех жертвах стихийного бедствия.
Об этом сообщает новозеландское издание New Zealand Herald, пишет Укринформ.
"Много людей потеряли свои дома в огне, большое количество жителей эвакуировано, есть пострадавшие в результате стихии", — сообщил премьер-министр страны Билл Инглиш.
По его словам, правительство приняло помощь от научно-исследовательского судна США Polar Star, которое сейчас находится в Lyttelton Harbour.
За сутки площадь, охваченная огнем, увеличилась втрое — до 1800 гектаров, а число эвакуированных выросло в десять раз — с сотни до более тысячи человек. В городе объявлено чрезвычайное положение.
По состоянию на вторую половину дня (по местному времени) 16 февраля есть информация о четырех жертвах в результате стихийного бедствия. Одна из них — погибший пилот пожарного вертолета, который потерпел крушение днем ранее. Еще два человека находятся в больнице в результате вдыхания дыма и один человек — из-за травмы ноги.
Также огонь уничтожил 11 домов и две хозяйственные постройки, жителей 450 домов были эвакуированы, около 130 хозяйств остаются без электричества, закрыты три школы и несколько дорог.
По словам спасателей, которые борются с огненной стихией, могут уйти недели, прежде чем огонь удастся полностью потушить. Угрозой распространения пожара стал и прогноз усиления ветра в данной местности.
Напомним, в январе масштабный пожары произошли в Чили: огнем уничтожены 100 домов, 19 пострадавших.
Фото; Видео: nzherald.co.nz