Масштабные лесные пожары в Новой Зеландии, есть жертвы: опубликованы фото и видео с места события

Есть информация о четырех жертвах стихийного бедствия.

Reuters

В Новой Зеландии горят леса. За прошедшие сутки ситуация вокруг одного из многонаселенных городов Крайстчерч, которому угрожают лесные пожары, усложнилась.

Об этом сообщает новозеландское издание New Zealand Herald, пишет Укринформ.

"Много людей потеряли свои дома в огне, большое количество жителей эвакуировано, есть пострадавшие в результате стихии", — сообщил премьер-министр страны Билл Инглиш.

По его словам, правительство приняло помощь от научно-исследовательского судна США Polar Star, которое сейчас находится в Lyttelton Harbour.

За сутки площадь, охваченная огнем, увеличилась втрое — до 1800 гектаров, а число эвакуированных выросло в десять раз — с сотни до более тысячи человек. В городе объявлено чрезвычайное положение.

По состоянию на вторую половину дня (по местному времени) 16 февраля есть информация о четырех жертвах в результате стихийного бедствия. Одна из них — погибший пилот пожарного вертолета, который потерпел крушение днем ранее. Еще два человека находятся в больнице в результате вдыхания дыма и один человек — из-за травмы ноги.

Также огонь уничтожил 11 домов и две хозяйственные постройки, жителей 450 домов были эвакуированы, около 130 хозяйств остаются без электричества, закрыты три школы и несколько дорог.

По словам спасателей, которые борются с огненной стихией, могут уйти недели, прежде чем огонь удастся полностью потушить. Угрозой распространения пожара стал и прогноз усиления ветра в данной местности.

Напомним, в январе масштабный пожары произошли в Чили: огнем уничтожены 100 домов, 19 пострадавших.

Фото; Видео: nzherald.co.nz